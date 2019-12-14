İranlı öğrenci Uluslararası Bilim Olimpiyatları bronz madalyasını kazandı

Gilan Eğitim ve Öğretim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Gilan ilinin merkezi Reşt'deki Ferzanigan Lisesi öğrencisi Süha Nesiri, Katar'da düzenlenen Uluslararası Bilim Olimpiyat Yarışmaları'nda üçüncü olarak bronz madalyayı boynuna taktı.

İran, Avustralya, Almanya, Fransa, Kanada, Hollanda, Güney Kore ve Çin'in de aralarında bulunduğu 70 ülkeden öğrencilerin katılımıyla düzenlenen bu yarışmalarda Nesiri'nin madalya alması, Gilanlıları sevindirdi.

Uluslararası Bilim Olimpiyatları (ISO), bilimin çeşitli alanlarda dünya çapında yapılan yıllık yarışmalardır. Ulusal Bilim Olimpiyatları ile seçilen her katılımcı ülkeden öğrenciler kendi bilim dallarında katılmaktadır.

Liseye (son sınıflar hariç) ve ortaokulların 8. sınıfına devam etmekte olan öğrencileri Temel Bilimlerde çalışmalar yapmaya özendirmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bu alanlarda gelişmelerini destekleyerek katkı sağlamak amacıyla Matematik, Bilgisayar, Fizik, Kimya ve Biyoloji dallarında Ulusal Bilim Olimpiyatları düzenlenmektedir.