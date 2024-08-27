Ayetullah Hamaney’den yeni hükümete “yapay zeka” tavsiyesi

İran İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, Hükümet Haftası ile eş zamanlı olarak bugün Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve 14. hükümet üyelerini kabul etti.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamaney bu görüşmede, “Bugün yapay zeka öyle bir hızla ilerliyor ki, insan bu teknolojinin dünyada kazandığı ivmeden hayrete düşüyor. Şu anda, askeri ve sivil kurumlarımız yapay zekayı kullanıyor ve ondan faydalanıyor, ancak bu bizi aldatmamalı. Yapay zeka konusunda sadece kullanıcı olmak bir avantaj değildir, bu teknolojinin derin katmanları vardır ve bu katmanlarda hakimiyet kurmak gerekir. O katmanlar ise başkalarının elindedir” dedi.

Ayetullah Hamaney konuşmasının devamında, “Eğer siz yapay zekanın derin ve çeşitli katmanlarını geliştiremezseniz, yarın bu teknoloji için bir nükleer santral veya bir nükleer ajans gibi bir istasyon kuracaklar, ki şu anda bunun altyapısını hazırlıyorlar. Bu istasyona ulaştığınızda, yapay zekanın şu alanında kullanmak için izin almak zorunda kalacaksınız, şu alanda ise kullanma hakkınız olmayacak. Dünyanın kurnazları, fırsatçılar ve güç peşinde koşanlar, bir yapay zeka ajansı da kurabilirler ve o zaman bu alanı geçmenize izin vermezler” ifadelerinde bulundu.

Ayetullah Hamaney ayrıca, “Kendiniz bu konunun derin ve kapsamlı teknolojilerine, altyapı katmanlarına ulaşmalısınız. Yapay zekanın altyapı katmanlarını ülkede geliştirmelisiniz” ifadesini kullandı.