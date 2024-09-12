İran'ıdan BRICS'e interneti Batı'nın tekelinden çekme teklifi

BRICS üyesi ülkelerin üst düzey güvenlik yetkililerinin St. Petersburg'da düzenlediği toplantıda konuşan Ali Ekber Ahmediyan, Amerika ve müttefiklerinin, siber iletişim teknolojisi ve sosyal ağlar da dahil olmak üzere çeşitli teknolojileri kullanarak bağımsız ülkelerin ulusal egemenliğini zayıflatma yaklaşımını eleştirerek, BRICS Üye Devletlerinin bu yaklaşıma karşı koymak için pratik eylemde bulunmaya çağırdı.

Ahmediyan "Teknolojik ve siber güvenlik alanındaki en önemli zorluklardan biri, Batı İnterneti'nin özellikle de Amerika'nın dikkate alınması gereken kritik donanım ve bazı yazılım ve donanım, sistem ve platformlarının İnternet'in tekelinde olmasıdır." ifadesine vurgu yaptı.

Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri, BRICS üyesi ülkeler ile diğer bağımsız ülkeler arasında ortak iş birliği için uygun çerçevelerden birinin yapay zeka alanında işbirliği olduğunu belirtti.

Ahmediyan, BRICS üyesi ülkeler arasında dijital uçurumun varlığına ve teknolojik altyapı bağlantılarının eksikliğine işaret ederek, bu ülkelerin ortak platformlar oluşturmak için işbirliği yapmasının öneminin altını çizdi.