Ayetullah Hamaney: Siyonist rejimin kötülüğü ne abartılmalı ne de küçümsenmelidir.

Bu sabah binlerce güvenlik şehidi ailesi, İmam Humeyni Hüseyniyesi’nde İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamaney ile bir araya geldi.

Bu görüşmede Ayetullah Hamaney'in konuşmasından önemli noktalar:

*İki gece önce burada yaptıkları bu kötü harekettir. Yanlış bir iş yaptılar ve kendileri de abartıyorlar. Bu abartı yanlış, fakat küçümsemek de yanlıştır. Önemli bir şey değil" demek de yanlış olur.

*Siyonist rejimin hesap hatası bozulmalıdır. Onlar İran'ı, İran gençlerini ve halkının gücünü, iradesini ve yeteneğini henüz doğru düzgün anlayamamış durumda; bunu onlara biz anlatmalıyız.

*Yapılması gerekenleri yetkililerimiz belirlemeli ve ülke ile milletin çıkarına olanı yapmalıdır. Siyonistler, İran halkının kim olduğunu, gençlerinin cesaretini ve bu toplumdaki hazır oluş halini anlamalı. Bu, güvenliğin temelidir ve korunmalıdır.

*Güvenlik konusunda toplumun psikolojik güvenliğini sağlamak da çok önemlidir. Halkın kalbine korku ve şüphe salmak kabul edilemez; Kur’an bu konuda açık bir mesaj verir.

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