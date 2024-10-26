Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü: Uçuşlar saat 09.00'dan itibaren normale döndü

Cafer Yazerlu "Yolcuların havayolları ile iletişim halinde olmaları ve şirketlerin gönderdiği mesajlara özellikle dikkat etmeleri gerekmektedir." açıklamasında bulundu.



Yazerlu, yolcuların havayollarından kesin uçuş saati veya uçuş gecikmeleri hakkında bilgi almaları tavsiyesinde bulunarak "Yolcuların, havalimanına gitmeden önce uçuşla ilgili mutlaka havalimanından bilgi alsınlar." vurgusunda bulundu.10:28