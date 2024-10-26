Cafer Yazerlu "Yolcuların havayolları ile iletişim halinde olmaları ve şirketlerin gönderdiği mesajlara özellikle dikkat etmeleri gerekmektedir." açıklamasında bulundu.
Yazerlu, yolcuların havayollarından kesin uçuş saati veya uçuş gecikmeleri hakkında bilgi almaları tavsiyesinde bulunarak "Yolcuların, havalimanına gitmeden önce uçuşla ilgili mutlaka havalimanından bilgi alsınlar." vurgusunda bulundu.10:28
Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü: Uçuşlar saat 09.00'dan itibaren normale döndü
Tahran, İRNA- Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü, uçuşların bugün sabah 09.00'dan itibaren normale döndüğünü duyurdu.
Cafer Yazerlu "Yolcuların havayolları ile iletişim halinde olmaları ve şirketlerin gönderdiği mesajlara özellikle dikkat etmeleri gerekmektedir." açıklamasında bulundu.
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