26 Eki 2024 10:42
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News ID: 85639420
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Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü: Uçuşlar saat 09.00'dan itibaren normale döndü

26 Eki 2024 10:42
News ID: 85639420
Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü: Uçuşlar saat 09.00'dan itibaren normale döndü

Tahran, İRNA- Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü, uçuşların bugün sabah 09.00'dan itibaren normale döndüğünü duyurdu.

Cafer Yazerlu "Yolcuların havayolları ile iletişim halinde olmaları ve şirketlerin gönderdiği mesajlara özellikle dikkat etmeleri gerekmektedir." açıklamasında bulundu.

Yazerlu, yolcuların havayollarından kesin uçuş saati veya uçuş gecikmeleri hakkında bilgi almaları tavsiyesinde bulunarak "Yolcuların, havalimanına gitmeden önce uçuşla ilgili mutlaka havalimanından bilgi alsınlar." vurgusunda bulundu.10:28

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