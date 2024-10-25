Siyonist rejimin Lübnan saldırılarında 163 doktor ve 11 gazeteci şehit oldu

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, Siyonist rejiminin şimdiye kadar 55 kez hastanelere saldırdığını, bunlardan 36’sının doğrudan hedef alındığını ve 8 hastanenin kapatıldığını açıkladı.

El-Ebyad, İsrail rejiminin, Lübnan’a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana 163 sağlık çalışanının şehit olduğunu ve 272 kişinin yaralandığını bunun yanı sıra 51 sağlık merkezi, 158 ambulans ve 57 itfaiye aracı hedef alındığını bildirdi.



Sağlık Bakanı, Siyonist rejimin hastanelere ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırılarının savaş suçu olduğunu belirtti ve saldırıların başladığı tarihten bu yana 11 gazetecinin şehit olduğunu, 8 gazetecinin ise yaralandığını açıkladı.

Siyonist ordu, 24 Eylül Pazartesi gününden itibaren Lübnan’ın güneyindeki çeşitli bölgelere yoğun saldırılar başlattı; bu saldırılar Hizbullah’ın güçlü karşılığıyla karşılık buldu.