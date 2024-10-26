Bu duyuruda şu ifadeler yer aldı:
İran'ın değerli halkına
İslam Cumhuriyeti yetkililerinin cinayetkar ve yasadışı Siyonist rejime her türlü maceracı eylemden kaçınmaları yönünde daha önce bulunduğu uyarılarına rağmen, bu sahte rejimin bu sabah kışkırtıcı bir adımla Tahran, Huzistan ve İlam illerindeki askeri merkezlerin bir kısmına saldırdı ki ülkenin entegre hava savunma sistemi bu saldırgan eylemi başarıyla önleyip karşı koyarken, bazı yerlerde sınırlı hasar meydana geldi ve olayın boyutları araştırılıyor.
Bu bağlamda halkı, dayanışma ve huzuru korumaya davet ederken, bu olaylarla ilgili haberlerin milli medya aracılığıyla takip edilmesi ve düşman medyasının söylentilerine kulak asılmaması rica olunur.
İran Hava Savunma Karargahı: Siyonist rejimin askeri merkezlerin bazı kısımlarına yönelik saldırısı önlendi ve karşılık verildi
Tahran, İRNA- İran'ın hava savunma karargahının halkla ilişkiler birimi yaptığı duyuruda "Entegre hava savunma sistemi, Siyonist rejimin Tahran, Huzistan ve İlam illerindeki askeri merkezlere yönelik saldırılarını başarılı bir şekilde önledi ve karşılık verdi." açıklamasında bulundu.
Bu duyuruda şu ifadeler yer aldı:
İlgili haberler
-
Siyonist rejimin Lübnan saldırılarında 163 doktor ve 11 gazeteci şehit oldu
Tahran, İRNA - Lübnan Sağlık Bakanı, Siyonist rejimin Lübnan’da, özellikle sağlık ve sağlık…
-
General Musevi: Siyonist rejimin her hatası, İran’ın kesin cevabıyla karşılaşacaktır
Tahran, İRNA - Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü, Genelkurmay Başkanı…
-
General Selami: Herhangi bir saldırıya acı bir yanıt verilecektir / Gerçek Vaat 2 bir uyarıydı
İsfahan, İRNA - Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı, düşmanın İran'a yönelik herhangi bir saldırısını…
yorumunuz