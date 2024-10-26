İran Hava Savunma Karargahı: Siyonist rejimin askeri merkezlerin bazı kısımlarına yönelik saldırısı önlendi ve karşılık verildi

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İran'ın değerli halkına

İslam Cumhuriyeti yetkililerinin cinayetkar ve yasadışı Siyonist rejime her türlü maceracı eylemden kaçınmaları yönünde daha önce bulunduğu uyarılarına rağmen, bu sahte rejimin bu sabah kışkırtıcı bir adımla Tahran, Huzistan ve İlam illerindeki askeri merkezlerin bir kısmına saldırdı ki ülkenin entegre hava savunma sistemi bu saldırgan eylemi başarıyla önleyip karşı koyarken, bazı yerlerde sınırlı hasar meydana geldi ve olayın boyutları araştırılıyor.

Bu bağlamda halkı, dayanışma ve huzuru korumaya davet ederken, bu olaylarla ilgili haberlerin milli medya aracılığıyla takip edilmesi ve düşman medyasının söylentilerine kulak asılmaması rica olunur.