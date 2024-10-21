Washington Post’tan itiraf: Sinvar'ın kahramanca şehadeti İsrail'in anlatısını yerle bir etti

ABD merkezli bu medya kuruluşunun Pazartesi günü yayınladığı haberde, İsrail (rejim), Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar’ın hayatının son anlarına dair görüntüleri yayınlayarak, onu korkak ve kaçak biri olarak göstermeye çalıştı ama bu görüntüler, birçok insan için Sinvar’ın cesaretini ve mücadele ruhunu kanıtlayan bir belge haline geldi ifadelerine yer verdi.

Washington Post " Sinvar’ın destekçileri, aynı görüntüleri kullanarak, toz içinde kalan bedeni ve elindeki silahla savaşçı bir figür olarak onu yüceltti. Onu, savaştan kaçıp tünellerde saklanan biri olarak değil, savaşın ortasında savaşan bir direnişçi olarak onurlandırdı. Pek çok izleyici, bu videoyu bir yenilgi işareti olarak değil, aksine Sinvar’ın bir İsrail insansız hava aracına sopa fırlatmasının bile direnişin zirvesini ve mücadele ruhunu gösterdiğini belirtti." dedi.

Bölgedeki uzmanlara göre İsrail rejimi en azından çoğu Arap ülkesinde, propaganda savaşında yeniliyor. İsrail rejim güçleri tarafından yayınlanan Sinvar’ın son anlarına ait görüntüler, birkaç saat içinde Batı Şeria’daki Cenin ve diğer bölgelerde posterlere ve duvar resimlerine dönüştü. Arap sosyal medya kullanıcıları, bu görüntüleri, “kahramanca bir son” olarak algıladıkları şeyi kutlamak için bu görselleri internet fenomenine (meme) dönüştürdü.