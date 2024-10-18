Hamas, Sinvar'ın şehadetini resmen onayladı

Hamas hareketinin siyasi büro başkan yardımcısı Halil El Heyye, yaptığı açıklamada "Hamas Hareketinin Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar, Gazze Şeridi'nde Siyonist rejim tarafından şehit edildi." dedi.

Halil El Heyye, Yahya Sinvar'ın hapishaneden çıktıktan sonra Aksa Tufanı operasyonuna ulaşana kadar kendini feda etmeye devam ettiğini vurguladı.

"El Sinvar, Hamas hareketinin kurucusu Ahmed Yasin gibi büyük şehitler kervanının devamıdır. Şehitlerimizin kanı yolumuzu aydınlatacak, direnişe ve istikrara motivasyon olacaktır." diyen El Heyye "Bu ülkenin tamamında Filistin devleti kurulana ve işgal altındaki Kudüs başkent olarak belirlenene kadar, Hamas hareketi yoluna devam edecektir. Yahya Sinvar'ın ve ondan önceki liderlerin şehadetleri hareketimize daha fazla güç ve kuvvet vermektedir." hatırlatmasında bulundu.

El Heyye, Sinvar'ın hiçbir zaman savaş cephelerine sırtını dönmediğini, savaşın ön saflarında yer aldığı ve savaş meydanlarında bulunduğu sırada şehit düştüğünü vurguladı.

Yahya İbrahim Sinvar, bir süre önce şehit İsmail Haniye'nin yerine Filistin İslami Direniş Hareketi'nin siyasi büro başkanlığına atandı.

Sinvar, Hamas'ın "Mecd" adlı güvenlik servisinin kurucusuydu ve Siyonist rejim onu defalarca suikastla tehdit etmişti.