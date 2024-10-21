21 Eki 2024 10:08
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News ID: 85634406
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Halid Meşal: Sinvar'ın şehadetine rağmen Hamas, Filistin'in özgürlüğü için direniş seçeneğine bağlıdır

21 Eki 2024 10:08
News ID: 85634406
Halid Meşal: Sinvar'ın şehadetine rağmen Hamas, Filistin'in özgürlüğü için direniş seçeneğine bağlıdır

Tahran, İRNA - Filistin dışındaki Hamas Hareketi Başkanı Halid Meşal, Yahya Sinvar’ın şehadetine rağmen Hamas’ın Filistin’in kurtuluşu için direniş seçeneğine bağlı olduğunu vurguladı.

Meşal, Hamas Siyasi Büro Başkanı Şehit Yahya Sinvar’ın anısına düzenlenen bir konuşmada “Aksa Tufanı operasyonunda Gazze, Batı Şeria, yurt dışı ve (yerlerinden edilmiş Filistinlilerin) kamplarındaki hareketin en büyük liderlerinden birçoğunu kaybettik. Bu hareket, her zaman liderlerini şehadet, onur, toprakların özgürleşmesi ve İsrail işgalcilerinden kurtulma yolunda feda etmiştir. 2004 yılında Siyonist rejim tarafından suikasta uğrayan Ahmed Yasin bu liderlerin başında gelmektedir." dedi. 

Filistin dışındaki Hamas lideri, bu uzun yolda hareketin birçok lideriyle vedalaştıklarını belirterek, birkaç hafta önce Hamas lideri İsmail Haniye'yi kaybettiklerini, ondan önce ve sonra ise Aksa Tufanı savaşı ve diğer savaşlarda çok sayıda şehit verdiklerini dile getirdi.

Meşal, Yahya Sinvar'ın şehadetine rağmen Hamas’ın Filistin'deki kutsal toprakların ve mekanların kurtuluşu için direniş stratejisine bağlı kalmaya devam edeceğinin altını çizdi. 

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