Cumhurbaşkanı, Yahya Sinvar'ın şehadeti ardından "Şehadet, İslam ümmetinin zora ve işgale karşı direnişinde aksama oluşturmayacak" mesajını paylaştı

Dr. Mesud Pezeşkiyan sayın Yahya Sinvar'ın şehadeti dolayısıyla yayınladığı mesajda "Saldırganlığa karşı cihad etmek ve işgal edilen toprakların gerçek sahiplerine özgürlük ve kurtuluş armağan etmek, bu yoldaki kahramanlarının öldürülmesi ve yok edilmesiyle bitmeyecek büyük bir hareket ve yüce bir hedeftir." ifadesine vurgu yaptı.
Tahran, İRNA-Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan yayınladığı mesajda, yiğit cihatçı komutan şehit Yahya Sinvar'ın şehadetini İslam İnkılabı Lideri'ne, Gazze'nin mazlum ve güçlü halkına ve dünyadaki tüm özgürlük arayanlara tebrik ve taziyede bulundu.
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