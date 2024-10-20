Kano dünya şampiyonası; İranlı kadınlar tarih yazdı

15 Ekim'de Çin'in Dekiving kentinde başlayan Dünya Kano Şampiyonası, bugün final müsabakasıyla sona erdi.



Kadınlarda Coşan İsfahan, erkeklerde ise İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri'inin Melevan takımları yarışmalarda İran'ı temsil etti. Yarışmanın final gününde İranlı temsilciler rakipleriyle karşı karşıya geldi.

İran'ın kadın temsilcisi Coşan İsfahan Takımı, P Grubu'nda 2. tur beşinci ve son maçında Singapur ile karşılaştı ve maçı Fatıme Celiliyan, Atusa İslami ve İlahe Purabdiyan'ın golleriyle 3-2 kazandı.

Bu sonuçla İran temsilcisi, P Grubu'nun ikinci takımı olarak İran Kano tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi ve aynı zamanda Dünya Oyunları'nda kota kazandı.