İran kafilesinin Olimpiyat Köyü'ndeki binası Çin ve Türkiye binaları ile yan yana

2024 Paris Olimpiyatları'nın resmi açılışı 26 Temmuz Cuma günü yapılacak ve İran spor kafilesi 14 spor dalında 40 sporcu ile katılacak.

Şimdiye kadar, İran'ın kafile yöneticileri ve milli eskrim takımı, sağlık ekibi, atıcılık, okçuluk, kano, jimnastik ve masa tenisi milli takımları Paris'e ulaştı ve diğer sporcular da müsabakalarının zamanına göre Fransa'ya gidecek.

İranlı sporcuların bir kısmının Fransa'ya varmasıyla birlikte, Olimpiyat Köyü'ndeki İran binası da İran bayrağı ile süslendi.

Olimpiyat Köyü'nün batı kanadında üç bina İran kafilesine tahsis edilmiş olup, Türkiye, Çin Taipei binaları ile yan yanadır.

Aşağıda, 2024 Olimpiyat Köyü'nde sporcularımızın konaklayacağı yerin fotoğraf ve videolarını görebilirsiniz