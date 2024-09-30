30 Eyl 2024 12:31
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News ID: 85612876
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Lübnan'ın Sayda kentinde şehit sayısı 32'ye yükseldi

30 Eyl 2024 12:31
News ID: 85612876
Lübnan'ın Sayda kentinde şehit sayısı 32'ye yükseldi

Tahran, İRNA- Lübnan Sağlık Bakanlığı, bu sabah yayınladığı bildiride Lübnan'ın güneyinde yer alan Sayda - Ayn El Dalb katliamında şehit sayısının 32'ye yükseldiğini duyurdu.

El Menar kanalının aktardığına göre bu Siyonist saldırıda 47 kişi de yaralandı.

Daha önce de en az 24 şehit ve 29 yaralının olduğu belirtilen bu saldırıda, İsrail rejiminin Lübnan halkına karşı işlediği suçların devamı olarak, Siyonist rejimin savaş uçaklarının yerinden edilmiş insanların ikamet ettiği Sayda şehrinde bir binayı bombalaması sonucu meydana geldi.

Bu bina, Lübnan'ın güneyinde Sayda'nın doğusunda bombalanan Ayn El Dalb bölgesinde yerinden edilmiş kişilerin barınma yeriydi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Pazar gecesi yaptığı açıklamada, son 24 saatte Siyonist rejimin bu ülkeye yönelik saldırısında şehit sayısının 109 kişiye ulaştığını duyurmuştu. 

Lübanan Sağlık Bakanlığı ayrıca pazar günü 364 kişinin de yaralandığını bildirdi.

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