Lübnan'ın Sayda kentinde şehit sayısı 32'ye yükseldi

El Menar kanalının aktardığına göre bu Siyonist saldırıda 47 kişi de yaralandı.

Daha önce de en az 24 şehit ve 29 yaralının olduğu belirtilen bu saldırıda, İsrail rejiminin Lübnan halkına karşı işlediği suçların devamı olarak, Siyonist rejimin savaş uçaklarının yerinden edilmiş insanların ikamet ettiği Sayda şehrinde bir binayı bombalaması sonucu meydana geldi.

Bu bina, Lübnan'ın güneyinde Sayda'nın doğusunda bombalanan Ayn El Dalb bölgesinde yerinden edilmiş kişilerin barınma yeriydi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Pazar gecesi yaptığı açıklamada, son 24 saatte Siyonist rejimin bu ülkeye yönelik saldırısında şehit sayısının 109 kişiye ulaştığını duyurmuştu.

Lübanan Sağlık Bakanlığı ayrıca pazar günü 364 kişinin de yaralandığını bildirdi.