29 Eyl 2024 18:06
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News ID: 85612205
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Komutan Ka'ani: Seyyid Hasan Nasrallah, Hizbullah hareketini onur zirvelerine taşıdı

29 Eyl 2024 18:06
News ID: 85612205
Komutan Ka'ani: Seyyid Hasan Nasrallah, Hizbullah hareketini onur zirvelerine taşıdı

Tahran, İRNA- İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General İsmail Ka'ani, Seyyid Hasan Nasrallah’ın şehadetine ilişkin mesajında, "Seyyid Hasan Nasrallah, manevi yönü ve stratejileriyle Hizbullah hareketine liderlik etti ve onu onur ve sonsuz manevi ve cihadi gücün zirvelerine taşıdı" dedi.

General Ka'ani, taziye mesajında, Seyyid Hasan Nasrallah’ın zalim düşmanlara karşı mücadelesinin tüm özgür insanları yasa boğduğunu belirterek, "O değerli şahıs, hayatını İslam ve Kur'an’ın düşmanlarına karşı savaşarak geçirdi ve nihayetinde kutsal İslam ideallerine, Filistin halkını savunmaya ve Lübnan halkının onurunu korumaya adadı" ifadelerini kullandı.

Ka'ani, "O nur yüzlü lider, manevi yönü ve stratejileriyle Hizbullah'ı zirveye taşıdı. 33 Gün Savaşı gibi zor çatışmalar ve DAEŞ ve tekfircilere karşı savaşı yönetmesi, bu şehidin kalıcı mücadelesinin altın sayfalarını oluşturuyor" şeklinde ekledi.

Ka'ani mesajını "Kalbimiz kırık ama Allah'ın inayetine umutla doluyuz, Seyyid Hasan Nasrallah’ın şehadetini Hizbullah’daki kardeşlerimize, şehidin ailesine ve tüm direniş cephesindeki kardeşlerimize samimiyetle taziye dileklerimi iletiyor ve Allah’ın izniyle Filistin’in zaferine ve Kudüs’ün özgürlüğüne kadar onun yolunda yanınızda olacağız. " diyerek tamamladı.

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