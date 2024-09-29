Lübnan'da 7 gün içinde 783 şehit

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Siyonist rejimin Lübnan'a yaptığı son saldırıların, geçtiğimiz Pazartesi günü başladığını ve bu süre zarfında 783 Lübnan vatandaşının şehit olduğunu, 2.312 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Bakanlık, bu hafta gerçekleştirilen Siyonist rejim saldırılarında 33 Lübnan vatandaşının şehit olduğunu, 195 kişinin ise yaralandığını daha önce duyurmuştu.

Siyonist rejim ordusu, 23 Eylül Pazartesi günü, Lübnan'ın güney bölgelerinde geniş çaplı saldırılarına başlamış ve bu saldırılar hala devam etmektedir.