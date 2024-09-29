29 Eyl 2024 11:19
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News ID: 85611682
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Lübnan'da 7 gün içinde 783 şehit

29 Eyl 2024 11:19
News ID: 85611682
Lübnan'da 7 gün içinde 783 şehit

Tahran, İRNA - Lübnan Sağlık Bakanlığı, Siyonist rejimin son birkaç gündür gerçekleştirdiği saldırılarda 783 Lübnan vatandaşının şehit olduğunu açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Siyonist rejimin Lübnan'a yaptığı son saldırıların, geçtiğimiz Pazartesi günü başladığını ve bu süre zarfında 783 Lübnan vatandaşının şehit olduğunu, 2.312 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Bakanlık, bu hafta gerçekleştirilen Siyonist rejim saldırılarında 33 Lübnan vatandaşının şehit olduğunu, 195 kişinin ise yaralandığını daha önce duyurmuştu.

Siyonist rejim ordusu, 23 Eylül Pazartesi günü, Lübnan'ın güney bölgelerinde geniş çaplı saldırılarına başlamış ve bu saldırılar hala devam etmektedir.

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