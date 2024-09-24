Siyonistlerin Lübnan'a yönelik saldırılarında şehit sayısı 492 kişiye yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Siyonist rejimin son dönemde ülkenin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda şehit olanlar arasında 35 çocuk ve 58 kadının bulunduğunu duyurdu.

Bu saldırılarda ayrıca 1.645 kişi yaralandı.

Dün sabah Lübnan'ın çeşitli bölgelerine büyük saldırılar başlatan Siyonist rejim ordusunun saldırıları devam ediyor.

Lübnan Hizbullah'ı ülkede sivillere yönelik saldırılar karşısında sessiz kalmayarak sabahın erken saatlerinden itibaren işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki Siyonist mevzilere ve yerleşimlere yönelik operasyonlarını başlatarak son bir saat içerisinde onlarca füze ateşleyerek Siyonist rejimin mevzilerini hedef aldı.

Hizbullah'ın bugünkü saldırıları Siyonistler arasında korku ve paniğe yol açarken işgal altındaki Hayfa kentindeki tüm eğitim faaliyetleri durdurularak halkın barınaklara gitmesi istendi.

Konuyla ilgili olarak Lübnan'ın geçici Başbakanı Necip Mikati ülkenin haftalık kabine toplantısında "İsrail rejiminin Lübnan'a yönelik aralıksız saldırıları her anlamda soykırımsal bir savaştır ve Lübnan'ın köy, şehir ve yeşil alanlarını yok etmeyi amaçlayan yıkıcı bir plandır." açıklamasında bulundu.