23 Eyl 2024 16:26
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News ID: 85605190
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İsrail rejimi'nin Lübnan'ın güneyine saldırılarında 100 şehit ve 400 yaralı

23 Eyl 2024 16:26
News ID: 85605190
İsrail rejimi'nin Lübnan'ın güneyine saldırılarında 100 şehit ve 400 yaralı

Tahran, İRNA - Lübnan Sağlık Bakanlığı, Siyonist rejim ordusunun Lübnan güney şehirlerini bombalaması sonucu en az 100 kişinin şehit olduğunu ve 400 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, en son yaptığı açıklamada, Siyonist rejimin bu ülkenin güneyine düzenlediği saldırılarda en az 100 kişinin şehit olduğunu ve 400’den fazla kişinin yaralandığını bildirdi. Rapora göre yaralılar arasında kadın ve çocuklar da bulunuyor.

Uninews Haber Ajansı da Siyonist rejim ordusuna ait savaş uçaklarının, Güney Lübnan'da Ayn Baal ve Zahrani bölgelerini bombaladığını bildirdi. Habere göre, ayrıca Güney Lübnan’daki Tulin kenti de defalarca Siyonist rejim ordusunun savaş uçaklarının saldırısına uğradı.

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