İsrail rejimi'nin Lübnan'ın güneyine saldırılarında 100 şehit ve 400 yaralı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, en son yaptığı açıklamada, Siyonist rejimin bu ülkenin güneyine düzenlediği saldırılarda en az 100 kişinin şehit olduğunu ve 400’den fazla kişinin yaralandığını bildirdi. Rapora göre yaralılar arasında kadın ve çocuklar da bulunuyor.

Uninews Haber Ajansı da Siyonist rejim ordusuna ait savaş uçaklarının, Güney Lübnan'da Ayn Baal ve Zahrani bölgelerini bombaladığını bildirdi. Habere göre, ayrıca Güney Lübnan’daki Tulin kenti de defalarca Siyonist rejim ordusunun savaş uçaklarının saldırısına uğradı.