Siyonist rejim, Lübnan Enformasyon Bakanı'nı tehdit etti

El-Meyadin'in haberine göre, Lübnan geçici hükümetinin Enformasyon Bakanı'nın danışmanı Misbah el-Ali, Bakan Ziyad el-Mekari'nin ofisine, ofisin boşaltılmasını talep eden sesli mesajlar şeklinde tehditler aldığını söyledi.

El-Ali, Lübnan’ın resmi makamlarının, İsrail rejiminin bu tehditlerine uluslararası platformlar aracılığıyla yanıt vereceğini vurgulayarak, bir devlet binasını tehdit etmenin özel anlamlar taşıdığını belirtti.

El-Ali ayrıca yerel iletişim ağlarının hacklenmediğini de ifade etti.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı da bugün, Beyrut'taki vatandaşlar ve bazı bölgelerde yaşayanların sabit telefon ağı üzerinden İsrail düşmanı tarafından gönderilen uyarı mesajları aldığını, bu mesajların psikolojik savaşın bir parçası olarak vatandaşlardan derhal evlerini boşaltmalarını talep ettiğini bildirdi.