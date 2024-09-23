Pezeşkiyan: Gazze'deki işgalin sona ermesi, küresel kalkınma ve barışın ön koşuludur

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın "BM Hedeflerinin Güçlendirilmesi" toplantısındaki konuşmasından önemli başlıklar:

-Herhangi bir ön koşul olmaksızın nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya ve Batı Asya’da kitle imha silahlarından arındırılmış bir bölge istiyoruz.

-Terörizmin kurbanı olarak, her zaman bu tehlikeli olguya karşı mücadelede öncü olduk ve terörizmle gerçek anlamda mücadele etmek isteyen ülkelerle iş birliği yapmaya hazırız.

-İran, bölgedeki kaynakların ekonomik ve sosyal kalkınma ve ortak sorunların çözümü için kullanıldığı, güçlü, birleşik, güvenli ve istikrarlı bir bölge talep ediyor.

-Gazze'de masum sivillerin acımasızca öldürüldüğü, devlet terörizminin kadınları ve çocukları katlettiği, soykırım ve terörün desteklendiği bir dünyada hiçbir belge barış ve kalkınmayı garanti edemez.

-İşgalin sona ermesi, Filistin'deki apartheid uygulamalarının durması ve Gazze'de acil ateşkes, küresel kalkınma ve barışın ön koşuludur.

-Barış ve kalkınmaya ulaşmak, ülkelerin kalkınma hakkına saygı, kalkınma önceliklerine ve kültürel özelliklerine dikkat ve gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkelere karşı taahhütlerini yerine getirmesi gerektirir.

-Tek taraflı yaptırımlar, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmayı engelledi ve bu gerçek, gelecekte hazırlanacak her belgede göz önünde bulundurulmalıdır.

-Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin, yaptırımların mağduru olan ülkelerin katılımıyla Genel Kurul’a kapsamlı bir rapor sunmasını öneriyorum.

-Gelişmekte olan ülkelerin karar alma süreçlerinde yer almasını sağlamak ve bu ülkelerin mali sorunlarını çözmek için adil ve hesap verebilir bir yapı oluşturmak amacıyla uluslararası yönetim ve mali kurumların acilen reform edilmesini istiyoruz.

-İnternet ve yapay zeka yönetiminde Güney ülkelerinin etkin katılımı, ülkelerin ulusal yasalarına saygı ve tekelleşmeyle mücadele, inkâr edilemez bir gerekliliktir.