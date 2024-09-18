Siyonist medya: Amerika, İsrail'in Lübnan'daki operasyonlarını biliyordu

Siyonist rejimin "Walla" haber sitesi Amerikalı bir yetkiliden alıntı yaparak " İsrail rejiminin Savaş Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'daki çağrı cihazı operasyonunun başlamasından birkaç dakika önce Amerikalı mevkidaşını arayarak, bu rejimin yakın zamanda Lübnan'da bir operasyon gerçekleştireceğini söyledi." ifadesine dikkat çekti.

Bu haber sitesi, Amerikalı yetkiliye atıfta bulunarak, Gallant'ın Amerikalı mevkidaşına operasyonun amacı veya şekli hakkında kesin ayrıntılar vermeyi reddettiğini iddia etti.

Oysa ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller bu konuda bilgi toplamak ve İsrail ile Hizbullah arasındaki anlaşmazlığın diplomatik çözümü için çalıştığı iddiasında bulundu.