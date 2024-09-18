18 Eyl 2024 16:34
Journalist ID: 5630
News ID: 85600871
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Siyonist medya: Amerika, İsrail'in Lübnan'daki operasyonlarını biliyordu

18 Eyl 2024 16:34
News ID: 85600871
Siyonist medya: Amerika, İsrail'in Lübnan'daki operasyonlarını biliyordu

Tahran, İRNA - Siyonist internet sitesi "Walla", İsrail rejiminin Savaş Bakanı Yoav Gallant'ın, Lübnan vatandaşlarına yönelik terör operasyonunun başlamasından dakikalar önce Amerikalı mevkidaşına operasyon hakkında çağrı cihazları aracılığıyla bilgi verdiğini yazdı.

Siyonist rejimin "Walla" haber sitesi Amerikalı bir yetkiliden alıntı yaparak " İsrail rejiminin Savaş Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'daki çağrı cihazı operasyonunun başlamasından birkaç dakika önce Amerikalı mevkidaşını arayarak, bu rejimin yakın zamanda Lübnan'da bir operasyon gerçekleştireceğini söyledi." ifadesine dikkat çekti.

Bu haber sitesi, Amerikalı yetkiliye atıfta bulunarak, Gallant'ın Amerikalı mevkidaşına operasyonun amacı veya şekli hakkında kesin ayrıntılar vermeyi reddettiğini iddia etti.

Oysa ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller bu konuda bilgi toplamak ve İsrail ile Hizbullah arasındaki anlaşmazlığın diplomatik çözümü için çalıştığı iddiasında bulundu.

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