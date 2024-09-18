Lübnan Hizbullahı: İsrail işlediği suçun bedelini ağır ödeyecek

El Menar kanalının aktardığına göre Lübnan'daki İslami direniş örgütü Hizbullah, bu sabah yayınladığı bildiride "Suçlu düşman Salı günü Lübnan'da işlediği suçun bedelini ağır ödeyecek." ifadesine dikkat çekti.

Bildirinin devamında "Bu suç cihad yoluna adım atma kararlılığımızı ikiye katlayacaktır." ifadesi vurgulandı.

Lübnan İslami Direnişi, Salı günü Siyonist rejimin Lübnan'daki çağrı cihazlarını patlatarak işlediği suçun ardından şehit ailelerine başsağlığı, yaralılara ise Yüce Allah'tan acil şifa dileyerek "Geçtiğimiz günlerde olduğu gibi Gazze'yi ve direnişini desteklemeye, Lübnan'ı, milletini ve egemenliğini savunmaya devam edeceğiz. Bu dava devam ediyor ve salı günü milletimize ve Mücahidlerimize karşı işlenen suçun bedelini cani düşmanın ödeyeceği zorlu hesaplaşmanın dışındadır." denildi.