Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti'nin Lübnan Büyükelçiliği de bir duyuruda "Aziz hemşerilerimiz ve basın mensupları, Büyükelçi sayın Amani'nin tedavi sürecinin iyi gittiğini, Amani Bey'in fiziki durumu ve görme durumuyla ilgili çıkan söylentilerin doğru olmadığı bildiriliyor." denildi
İran'ın Lübnan Büyükelçisinin genel durumu iyi
18 Eyl 2024 15:54
News ID: 85600821
Tahran, İRNA- İran'ın Beyrut'taki kültür ataşesi Kamil Bakırzade, sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajında "Birkaç dakika önce ülkemizin Lübnan'daki devrimci ve cihatçı elçisi Sayın Amani'yi ziyaret ettim. Çok şükür genel durumu çok iyi, morali de mükemmel. Lübnanlı yaralılara yardım etmek için bu ülkeye giden İranlı uzman doktorlardan oluşan ekip, gerektiği sürece Lübnanlı sağlık personelinin yanında kalacak." ifadesine yer verdi.
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