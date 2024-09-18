İran'ın Lübnan Büyükelçisinin genel durumu iyi

Tahran, İRNA- İran'ın Beyrut'taki kültür ataşesi Kamil Bakırzade, sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajında "Birkaç dakika önce ülkemizin Lübnan'daki devrimci ve cihatçı elçisi Sayın Amani'yi ziyaret ettim. Çok şükür genel durumu çok iyi, morali de mükemmel. Lübnanlı yaralılara yardım etmek için bu ülkeye giden İranlı uzman doktorlardan oluşan ekip, gerektiği sürece Lübnanlı sağlık personelinin yanında kalacak." ifadesine yer verdi.

Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti'nin Lübnan Büyükelçiliği de bir duyuruda "Aziz hemşerilerimiz ve basın mensupları, Büyükelçi sayın Amani'nin tedavi sürecinin iyi gittiğini, Amani Bey'in fiziki durumu ve görme durumuyla ilgili çıkan söylentilerin doğru olmadığı bildiriliyor." denildi