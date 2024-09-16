Dünya Yetenek Yarışması'nda İranlı gençlere 9 madalya

İran Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Refah Bakan Yardımcısı Mehrdad Azimi, yetenekli İranlı gençlerin Fransa'nın Lyon kentinde düzenlenen 2024 Dünya Yetenek Yarışması'nda parlayarak, ülkenin yeteneğini dünyaya gösterdiğini belirtti.
Azimi, Hasan Muhammedi ve Hamidrıza Hamidi'nin 2024 Dünya Yetenek Yarışması'nda siber güvenlik kategorisinde gümüş madalya kazandığını bildirdi.
Fransa'nın Lyon kentinde düzenlenen 47. Dünya Yetenek Yarışması'nın kapanış törenine değinen Azimi, "73 ülkeden bin 400 kişinin katıldığı bu yarışmanın sonunda İran ekibi bulut bilişim, grafik tasarım teknolojisi, ağ yönetimi, soğutma ve iklimlendirme, mücevher yapımı, web teknolojileri, iş yazılımları ve mobil yazılım dallarında sekiz madalya kazandı. " açıklamasında bulundu.
Azimi, "Söz konusu dallarda sırasıyla Alirıza Puçali, Ariyen Taheri, Armin Taheri, Emir Muhammed Abui, Muhammad Hüseyni, Emir Abbas Kasımi, Mehrdad Şirvani ve Rıza Gholami madalya kazandı. " dedi.
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