9 Ağu 2024 12:15
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News ID: 85562786
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Milli tekvandocu Nahid Kiyani Paris 2024’te gümüş madalya kazandı

9 Ağu 2024 12:15
News ID: 85562786
Milli tekvandocu Nahid Kiyani Paris 2024’te gümüş madalya kazandı

Paris, İRNA- İranlı tekvandocu Nahid Kiyani Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda başarılı performans göstererek, gümüş madalya kazandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Nahid Kiyani, dün gece -57 kg'da rakipleriyle karşılaştı.

Dünya altın madalya sahibi Nahid Kiyani, önce Bulgaristan'dan Kimiya Alizade’yi yendi. Kiyani çeyrek finalde Tunus'tan Shima Toumi ile karşılaştığı nefes kesen mücadeleyi 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Lübnanlı Laetitia Aoun ile karşılaşarak üst üste iki tur kazandı ve İran’ın ilk kadın sporcusu olarak finale yükselmeyi başardı.

Kiyani finalde Güney Kore'den "Yoo Kim Jin" ile karşılaşarak gümüş madalya kazandı.

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