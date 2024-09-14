Hizbullah’tan Siyonist rejim komuta merkezlerine yönelik kombine saldırılar

Lübnan Hizbullahı yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki kararlı Filistin halkını ve onların cesur ve onurlu direnişini desteklemek amacıyla, özellikle Lübnan'ın güneyindeki "Kafrman" kasabasındaki köylere ve güvenli evlere yönelik İsrail'in düşmanca saldırılarına karşılık olarak, mücahitlerinin düşmana ait 282. Topçu Tugayı’nın üssü, hassas güdümlü füzeler ve silah depolarını, Taberiye Gölü’nün kuzeybatısındaki "Yiftah Eliflit" üssünü onlarca Katyuşa füzesiyle hedef aldığını bildirdi.

Hizbullah ayrıca, birkaç silahlı insansız hava aracıyla "Harimon" 810. Tugay’ın komuta merkezine, "Maaliye Golani" askeri kampında hava saldırısı düzenlediğini ve bu saldırı sırasında Siyonist rejim subayları ve askerlerinin bulunduğu yerin hassas bir şekilde vurulduğunu belirtti.

Hizbullah, operasyonlarına devam ederek, Siyonist rejim ordusunun "Al-Zaurah" üssündeki topçu ekipmanlarının bulunduğu alanı da birkaç füze ile hedef aldığını duyurdu.