14 Eyl 2024 18:05
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News ID: 85596348
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Hizbullah’tan Siyonist rejim komuta merkezlerine yönelik kombine saldırılar

14 Eyl 2024 18:05
News ID: 85596348
Hizbullah’tan Siyonist rejim komuta merkezlerine yönelik kombine saldırılar

Tahran. İRNA - Lübnan Hizbullahı, yaptığı birkaç açıklamada, işgal altındaki Kuzey Filistin'deki Siyonist rejim ordusuna ait bazı komuta merkezleri ve askeri üslerine yönelik insansız hava araçları ve füze saldırıları gerçekleştirdiğini duyurdu.

Lübnan Hizbullahı yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki kararlı Filistin halkını ve onların cesur ve onurlu direnişini desteklemek amacıyla, özellikle Lübnan'ın güneyindeki "Kafrman" kasabasındaki köylere ve güvenli evlere yönelik İsrail'in düşmanca saldırılarına karşılık olarak, mücahitlerinin düşmana ait 282. Topçu Tugayı’nın üssü, hassas güdümlü füzeler ve silah depolarını, Taberiye Gölü’nün kuzeybatısındaki "Yiftah Eliflit" üssünü onlarca Katyuşa füzesiyle hedef aldığını bildirdi.

Hizbullah ayrıca, birkaç silahlı insansız hava aracıyla "Harimon" 810. Tugay’ın komuta merkezine, "Maaliye Golani" askeri kampında hava saldırısı düzenlediğini ve bu saldırı sırasında Siyonist rejim subayları ve askerlerinin bulunduğu yerin hassas bir şekilde vurulduğunu belirtti.

Hizbullah, operasyonlarına devam ederek, Siyonist rejim ordusunun "Al-Zaurah" üssündeki topçu ekipmanlarının bulunduğu alanı da birkaç füze ile hedef aldığını duyurdu.

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