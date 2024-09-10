İran’dan Siyonist rejimin “El-Mevasi” saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Siyonist rejim tarafından Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlenen ve onlarca sivilin şehit düşmesine neden olan vahşi saldırıyı şiddetle kınadı.

Bu korkunç katliamda sığınak avcısı bombaların (bunker buster) kullanıldığına ve saldırı sonucu çok sayıda Filistinlinin kumların altına gömüldüğüne değinen Kenani, “Terörist İsrail rejimi, Filistinli sivillere ve kamplara yönelik vahşi saldırılarıyla, hiçbir insani ve ahlaki ilkeye bağlı kalmadığını bir kez daha gösterdi” dedi.

Siyonist rejimin bölge ülkelerinin güvenliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırılarının yoğunlaşmasının soykırım, etnik temizlik ve savaş suçunun açık örneği olduğunu belirten Kenani bu suçları uluslararası barış ve güvenliğe yönelik bir tehdit olarak değerlendirdi.

Kenani ayrıca, başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası kurumlara Siyonist rejimin sınır tanımayan suçlarını engellemek üzere acil ve etkili eylem çağrısında bulundu.