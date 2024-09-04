Kenani: Siyonist rejim hayatta kalmak için stratejik bir çıkmaza girdi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sanal ortamdaki kişisel sayfasında "Gazze Şeridi'ne karşı 11 ay süren topyekün ve çılgın savaştan ve 41binden fazla Filistin vatandaşının vahşice öldürülmesinden sonra, Siyonist liderler arasındaki görüş ayrılıkları, askeri ve güvenlik görevlilerinin istifaları ve Siyonist yerleşkelerinde halk protestoları ve grevler benzeri görülmemiş bir şekilde yayılarak arttı." mesajını paylaştı.

Kenani mesajının devamında "Siyonist rejimin toplum ve organizasyonları arasında giderek büyüyen uçurum artık tüm dünyanın gözü önündedir; öyle ki bazı Siyonist liderler ve uzmanlar açıkça "İsrail"in çöküş tehlikesinden ve sürecinden bahsetmektedir." ifadelerini kullanırken "Tel Aviv'i yöneten terör çetesi", rejimi ayakta tutmak ve sürdürmek için karar alma konusunda stratejik bir çıkmaza girmiştir ve tabii ki savaş suçlusu Netanyahu'nun daha uzun süre kalması durumunda rejimin iç ve uluslararası gerilemesi daha da hızlanacak." vurgusunda bulundu.