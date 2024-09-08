İran hiçbir zaman Ruysa-Ukrayna çatışmasının bir parçası olmadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran’ın Rusya’ya balistik füze günderdiğine yönelik iddialara ilişkin bir soruya, “Birçok kez vurgulandığı gibi İran İslam Cumhuriyeti, savaşa karşı çıkmakla birlikte, Rusya ile Ukrayna arasındaki anlaşmazlıkları çözecek ve askeri çatışmaları sona erdirecek siyasi çözümü desteklemektedir” yanıtını verdi.

Nasır Kenani, “İran, Ukrayna krizinin başlangıcından bu yana hiçbir zaman bu askeri çatışmanın ve bunun devamının bir parçası olmadı ve bu krizin sona ermesi için her zaman siyasi çözümü ve ikili görüşmeleri desteklemiştir” dedi.

Kenani, “İran’ın Ukrayna krizine ilişkin tutumu değişmedi ve Rusya'ya balistik füze gönderildiği iddiası bazı Batılı ülkelerin siyasi amaç ve saikleriyle ileri sürülmüş ve tamamen asılsızdır” ifadesini kullandı.

Kenani, “İran ile Rusya arasındaki konvansiyonel askeri işbirliğinin tarihi Ukrayna savaşının başlangıcından çok daha eskidir. Bu işbirlikleri ikili anlaşmalar çerçevesinde, uluslararası norm ve kanunlara dayalı olarak yapılmakta ve Ukrayna kriziyle hiçbir ilgisi yoktur” ifadelerinde bulundu.