İran’dan ‘ABD seçimlerine müdahale’ iddialarına ret

Kenani ayrıca “Diğer bağımsız devletlerin iç işlerine yasadışı müdahalelerde bulunan ve bu tür yıkıcı eylemlerde sicili kabarık olan ABD hükümeti, kendi iç sorunlarını ve krizlerini diğer ülkelere atfederek onlara iftira atamaz ve bağımsız devletlerin iç işlerine müdahalesinin karanlık sicilini örtbas edemez.” ifadelerini kullandı.

FBI ve diğer birkaç ABD istihbarat ajansı geçtiğimiz günlerde İran'ı 2024 ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump'ın kampanyasına siber saldırılar düzenlemekle ve Demokratlar'ın başkan adayı Kamala Harris'in seçim ekibini hacklemeye çalışmakla suçlamıştı.

ABD Başsavcısı ise, İran'ın saldırılarının Amerikan seçim kampanyalarını etkilemek amacıyla yoğunlaştığını iddia etmişti.