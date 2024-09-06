6 Eyl 2024 18:09
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News ID: 85588552
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İran’dan ‘ABD seçimlerine müdahale’ iddialarına ret

6 Eyl 2024 18:09
News ID: 85588552
İran’dan ‘ABD seçimlerine müdahale’ iddialarına ret

Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, ABD Başsavcısının İran da dahil olmak üzere bazı ülkelerin ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yünündeki iddialarına tepki göstererek, “Bir kez daha tekrarlanan bu iddiaları asılsız, taraflı ve ABD’de iç siyasi amaçlara yönelik olarak buluyor ve bunları reddediyoruz.” dedi.

Kenani ayrıca “Diğer bağımsız devletlerin iç işlerine yasadışı müdahalelerde bulunan ve bu tür yıkıcı eylemlerde sicili kabarık olan ABD hükümeti, kendi iç sorunlarını ve krizlerini diğer ülkelere atfederek onlara iftira atamaz ve bağımsız devletlerin iç işlerine müdahalesinin karanlık sicilini örtbas edemez.” ifadelerini kullandı.

FBI ve diğer birkaç ABD istihbarat ajansı geçtiğimiz günlerde İran'ı 2024 ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump'ın kampanyasına siber saldırılar düzenlemekle ve Demokratlar'ın başkan adayı Kamala Harris'in seçim ekibini hacklemeye çalışmakla suçlamıştı.

ABD Başsavcısı ise, İran'ın saldırılarının Amerikan seçim kampanyalarını etkilemek amacıyla yoğunlaştığını iddia etmişti.

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