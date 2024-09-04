İran'dan Filistinli aktörün şehadetine tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Filistinli aktörün şehit edilmesine tepki gösterdi.

“Siyonistlerin suçları her sınıftan Filistinliyi kapsıyor ve Tel Aviv'i insan kanıyla beslenen bir canavar gibi yöneten suç çetesi her gün yeni katliamlar işliyor” ifadesini kullanan Kenani, paylaşımında ayrıca “Gabdat Al-Ahrar ve Cennetin Kapısı adlı dizilerde kahraman rolü üstlenen meşhur Filistinli aktör Reşad Abu Sahila, Siyonistlerin Gazze’deki Cebeliye kampında bir okulun bombalanması sonucu şehit oldu” ifadelerine yer verdi.

Kenani paylaşımının devamında, “Bu şehidin kanı 40 biden fazla Filistinli şehidin kanıyla birlikte Filistin milletine yapılan zulmü, Siyonist işgalcilerinin ikiyüzlüğünü ve insan hakları savunucularının yalanlarını dünyaya haykıracak.” ifadelerine yer verdi.