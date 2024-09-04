4 Eyl 2024 13:50
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News ID: 85587244
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İran'dan Filistinli aktörün şehadetine tepki

4 Eyl 2024 13:50
News ID: 85587244
İran'dan Filistinli aktörün şehadetine tepki

Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Filistinli aktörün şehit edilmesine tepki göstererek, “Meşhur Filistinli aktörün kanı 40 binden fazla Filistinli şehidin kanıyla birlikte Filistin milletine yapılan zulmü, Siyonist işgalcilerinin ikiyüzlüğünü ve insan hakları savunucularının yalanlarını dünyaya haykıracak” dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Filistinli aktörün şehit edilmesine tepki gösterdi.

“Siyonistlerin suçları her sınıftan Filistinliyi kapsıyor ve Tel Aviv'i insan kanıyla beslenen bir canavar gibi yöneten suç çetesi her gün yeni katliamlar işliyor” ifadesini kullanan Kenani, paylaşımında ayrıca “Gabdat Al-Ahrar ve Cennetin Kapısı adlı dizilerde kahraman rolü üstlenen meşhur Filistinli aktör Reşad Abu Sahila, Siyonistlerin Gazze’deki Cebeliye kampında bir okulun bombalanması sonucu şehit oldu” ifadelerine yer verdi.

Kenani paylaşımının devamında, “Bu şehidin kanı 40 biden fazla Filistinli şehidin kanıyla birlikte Filistin milletine yapılan zulmü, Siyonist işgalcilerinin ikiyüzlüğünü ve insan hakları savunucularının yalanlarını dünyaya haykıracak.” ifadelerine yer verdi.

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