İşgalci rejimden Gazze'ye korkunç saldırı: Çok sayıda şehit ve yaralı var

Siyonist rejimin Han yunus’un El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda en az 20 çadır hedef alındı.
Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, şehit ve yaralılar arasında yerinden edilmiş 65 Filistinli bulunduğunu duyurdu.
Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünün Sözcüsü Mahmud Basal, ‘El-Mevasi’ katliamında birçok ailenin tamamen kumların altına gömüldüğünü açıkladı.
14 şehidin naaşı El-Mevasi’den hastanelere nakledildi ve cesetleri çıkarma operasyonunu devam ediyor.
Saldırılarının şiddeti nedeniyle şehit ve yaralı sayısının artma ihtimali olduğu aktarıldı.
Saldırı sonucu El-Mevasi bölgesinde 9 metrelik çukurlar oluştu.
Filistin medyası, Siyonist rejimin roketlerinin El-Mevasi’deki yerlerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarında oluşturduğu derin çukurların görüntülerini yayınladı.
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