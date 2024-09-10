10 Eyl 2024 12:37
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News ID: 85592449
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İşgalci rejimden Gazze'ye korkunç saldırı: Çok sayıda şehit ve yaralı var

10 Eyl 2024 12:37
News ID: 85592449
İşgalci rejimden Gazze'ye korkunç saldırı: Çok sayıda şehit ve yaralı var

Tahran, İRNA- Siyonist rejim ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda en az 40 kişinin şehit olduğu, 60'ının yaralandığı aktarıldı.

Siyonist rejimin Han yunus’un El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda en az 20 çadır hedef alındı. 

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, şehit ve yaralılar arasında yerinden edilmiş 65 Filistinli bulunduğunu duyurdu.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünün Sözcüsü Mahmud Basal, ‘El-Mevasi’ katliamında birçok ailenin tamamen kumların altına gömüldüğünü açıkladı.

14 şehidin naaşı El-Mevasi’den hastanelere nakledildi ve cesetleri çıkarma operasyonunu devam ediyor. 

Saldırılarının şiddeti nedeniyle şehit ve yaralı sayısının artma ihtimali olduğu aktarıldı.

Saldırı sonucu El-Mevasi bölgesinde 9 metrelik çukurlar oluştu.

Filistin medyası, Siyonist rejimin roketlerinin El-Mevasi’deki yerlerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarında oluşturduğu derin çukurların görüntülerini yayınladı.

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