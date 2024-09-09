Suriye'de İran'a bağlı bir merkeze saldırı iddiası gerçeği yansıtmıyor !

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, bu sabah düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, Ürdünlü bir vatandaşın Siyonist rejime karşı gerçekleştirdiği fedai operasyonuna değinerek, "Bu rejim bölgedeki kanserli bir ur ve mutlak kötülüktür" dedi.

Kenani, Siyonist rejimin Gazze'de ve son dönemde Batı Şeria'da işlediği korkunç savaş suçları nedeniyle halkın öfkesini üzerine çektiğini belirterek "İran İslam Cumhuriyeti olarak Filistin'e desteği ahlaki ve insani bir sorumluluk olarak görüyoruz. Ancak Siyonist rejimin her konuyu İran'a bağlama çabaları, gerçeği gizleme girişimidir." ifadelerini kullandı.

Kenani, "İsrail rejimi, Gazze'deki krizini sürdürerek ve ateşkesi reddederek kendini ateşe atıyor. Bu politika onlar için hiçbir fayda sağlamadı." dedi.

Ayrıca, Siyonist rejimin üst düzey bir yetkilisinin rejimin yenilgiye zaferden daha yakın olduğunu söylediğini belirten Kenani, "Bu sabah Siyonist rejimin Suriye'ye yaptığı saldırıyı da şiddetle kınıyoruz. Gazze'deki suçları sürdürmeleri ve komşu topraklara saldırmaları, bu rejimin suçlarının Filistin sınırlarıyla sınırlı olmadığını ve suç işleme konusunda sınır tanımadıklarını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Bakanlık Sözcüsü ayrıca, bu rejimi destekleyenlerin silahlandırma ve desteklemeyi bırakmaları gerektiğini ve uluslararası toplulukların da bu tutumu kınayarak caydırıcı önlemler alması gerektiğini vurguladı.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı konusuna da değinen Kenani "Anlaşmanın yeniden canlandırılması, KOEP anlaşmaları çerçevesinde diğer tarafların geri dönmesi şartına bağlıdır. Diğer taraflar taahhütlerine geri döndüğünde ve İran müzakere masasından hiç ayrılmadığında anlaşma yeniden canlandırılabilir. Biz de müzakereleri çıkarlarımızı güvence altına alacak diplomatik bir çözüm olarak görüyoruz. Batılı ortakların çok taraflı diplomatik yolun hayata geçirilmesine ve başarısına izin vermemiş olması üzüntü verici olup, karşı tarafların KOEP'i canlandırmak için pratik iradelerini göstermeleri halinde anlaşma yolunun açık kalabileceğine inanıyoruz. Karşı taraflar için hâlâ diplomatik bir fırsatın olduğuna inanıyoruz. Dışişleri Bakanı Sayın Erakçi ile Avrupa Birliği'nin dış politikasından sorumlu Sayın Burrell arasında iyi görüşmeler yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Kenani, Zengezur Koridoru ve İran'ın bu koridora alternatif önerisi hakkında ise yaptığı açıklamalarda " Bu konuda yayımlanan haberlerin ve analizlerin temeli, Sayın Putin'in Bakü ziyareti, Lavrov'un açıklamaları ve Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün ifadeleridir. Bu yorumlar, bazı çevrelerde İran'la ilişkilerin gelişmesine karşı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Ancak, bu yorumların tam metnine başvurulması gerektiğini belirtmeliyim." dedi.

"Biz, bölgede ulaşım yollarının açılmasını ve Bakü ile Erivan arasında barış gündeminin ilerletilmesini desteklemeye devam edeceğiz. Kafkasya'da barış, bölgedeki tüm ülkelerin yararınadır. Bölge dışındaki bazı güçler, Kafkasya'yı istikrarsız bir bölgeye dönüştürmek istiyor ve onların önceliği barış değil." diyen Kenani "Mevcut 3+3 formatına dayalı bölgesel iş birliği mekanizmasının güçlendirilmesini ciddiyetle desteklediğimizi vurguluyoruz. Bu konuda daha önce toplantılar yapıldı ve önümüzde başka bir toplantı daha olacak." açıklamalarında bulundu.

Kenani, İran'ın Güney Kafkasya'daki barış ve istikrarı desteklediğini ve bölgedeki ülkelerin egemenliği çerçevesinde ulaşım yollarının açılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bunun bölgedeki barışın güçlendirilmesine katkı sağlayacağını ifade ederken "Ülkelerin siyasi bağımsızlığına aykırı olan her türlü sınır değişikliğine karşı olduğumuzu açıkça belirtiyoruz. Uluslararası sınırların değiştirilmesine karşıyız." dedi.