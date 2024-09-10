10 Eyl 2024 12:27
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News ID: 85592428
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BM: İsrail yardım konvoyumuzu silah zoruyla durdurdu

10 Eyl 2024 12:27
News ID: 85592428
BM: İsrail yardım konvoyumuzu silah zoruyla durdurdu

Tahran, İRNA- BM Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Başkanı Philip Lazzarini, Siyonist işgal rejimi güçlerinin BM konvoyunu silahlarla durdurduğunu, BM araçlarına buldozerlerle zarar verdiğini açıkladı.

İsrail güçleri, çocuk felci aşısı için Gazze'de bulunan BM çalışanlarını tutuklayıp tehdit etti, çocuk felci aşısı projesinin ise yarın Gazze'nin kuzeyinde uygulanıp uygulanmayacağı belirsizliğini koruyor. 

Lazzarini X sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında BM konvoyunun, Gazze Şeridi'ndeki kontrol noktasının hemen ardından, BM personelini tutuklama tehdidiyle ve silah zoruyla durdurulduğunu kaydederek "Buldozerler BM zırhlı araçlarına ağır hasar verdi." fadesine yer verdi.

Lazzarini paylaşımında konvoyla birlikte seyahat eden Filistinli ve uluslararası personelin sekiz saatten fazla gözaltında tutulduğunu, ancak şimdi serbest bırakılıp güvenli bir şekilde BM üssüne geri döndüklerini de kaydetti.

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