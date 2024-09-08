Lübnan yardım görevlilerine yönelik saldırı uluslararası hukukun açık ihlalidir

Lübnan medyasına göre, Mikati, “Lübnan'a yönelik bu yeni saldırganlık garip bir şey değil. Lübnan'ın bazı bölgelerinde ve işgal altındaki Filistin topraklarında Siyonist rejim tarafından art arda suçlara tanık oluyoruz” dedi.

Mikati, İsrail düşmanının uluslararası yasa ve normlara hiç dikkat etmediğini göz önünde bulundurarak, Batılı büyükelçilerin ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin yarın Beyrut'ta yapılacak olağanüstü toplantıya katılmalarını ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulması için bu rejime baskı yapmalarını istedi.

Mikati, “İsrail rejimi, nefret ateşini söndürmeye çalışanlar başta olmak üzere Lübnan'a ve Lübnanlılara karşı suçlarını sürdürüyor” ifadesini kullandı.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ise yaptığı bir açıklamada, “İsrail, bize, Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılsa bile Lübnan'daki savaşı durdurmaya dikkat etmeyeceği yönünde arabulucular aracılığıyla mesaj gönderdi” ifadelerinde bulundu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı dün gece İsrail'in ülkeye düzenlediği saldırıda 3 ilk yardım görevlisinin hayatını kayettiğini duyurdu.

Saldırgan Siyonist rejim, bu saldırıyla ilgili henüz açıklama yapmış değil.