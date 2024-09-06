Hizbullah'tan Siyonist rejimin askeri mevzilerine yönelik yeni saldırılar

Siyonist Ordu Radyosu, güney Lübnan'dan işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki "El Mutla" kasabasına doğru üç anti-zırh füzesinin fırlatıldığını duyurdu.

Siyonist Radyo ve Televizyon Kurumu da füzenin isabet sonucunda El Mutla yerleşim yerinde çok sayıda evin hasar gördüğünü bildirdi.

Katar'ın El Cezire kanalı da Siyonist rejimin işgal altındaki "Şeba" sahaları ve işgal altındaki "Kafr Şuba" tepelerindeki iki askeri üssünün Hizbullah'ın füze saldırısıyla hedef alındığını duyurdu.

Bu bağlamda Lübnan Hizbullahı bir açıklama yaparak "Gazze Şeridi'ndeki Filistin milletine destek veren İslami Direniş Mücahitleri, 6 Eylül Cuma günü saat 09.30'da "Maian Baruh" askeri üssünü hedef aldı."bilgisini paylaştı.

Hizbullah ayrıca başka bir bildirisinde "Zabedin kışlasını doğrudan füze silahıyla hedef aldık." ifadelerine yer verdi.

Lübnanlı yetkililer, El Mutla kasabasında işgalci güçlerin kullandığı binaları hedef alarak onları öldürüp yaraladıklarını da ekledi.