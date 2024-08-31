Hizbullah, Siyonist rejimin askeri üssünü vurdu

Lübnan Hizbullah Hareketi yaptığı yazılı bir açıklamada, Gazze halkına ve Filistin direnişine destek vermek amacıyla bu sabah saat 08.50'de Siyonist rejimin “Al Marj” üssüne füze saldırısı düzenlendiğini ve füzelerin üsse isabet ettiğini duyurdu.

Siyonist Ordu Radyosu ise konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Lübnan topraklarından atılan üç roketin "Yukarı Celile"deki "Miskav Aam" bölgesine isabet ettiğini ve işgal altındaki toprakların kuzeyindeki sekiz farklı bölgede sirenlerin çalındığını bildirdi.

Öte yandan bazı haber kaynakları Siyonist rejimin Lübnan'ın güneyinde bulunan "Yahmar el-Şakif" bölgesine topçu saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Hizbullah son zamanlarda işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki Siyonist yerleşim ve üslerini onlarca füzeyle hedef almıştı.