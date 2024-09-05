İran İslam Cumhuriyeti'nin İngiltere'deki büyükelçiliğinin resmi hesabı, Siyonist rejim başbakanının son tutumlarına yanıt olarak sosyal medya platformu "X" üzerinden "Netanyahu, yabancı medya mensuplarına yaptığı konuşmada, Batı Şeria'nın hiç yer almadığı bir harita kullandı, ancak bazıları hâlâ iki devletli çözümden bahsetmeye devam ediyor! Bu bağımsız Filistin devleti hangi topraklarda kurulacak?" ifadelerini kullandı.
İran'dan Netanyahu'nun sahte haritasına tepki
5 Eyl 2024 16:28
News ID: 85587999
Londra, İRNA - İran'ın Londra Büyükelçiliği, Siyonist rejim başbakanının işgal altındaki topraklara dair sahte bir harita göstermesine tepki olarak, bağımsız Filistin devleti hangi topraklarda kurulacak sorusunu gündeme getirdi.
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