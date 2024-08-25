Hizbullah’tan Siyonist rejime misilleme

El Arabi tv kanalına konuşan bir Hizbullah yetkilisi, İsrail ordusunun Hizbullah tarafından atılan füze ve İHA’ları önlemeyi başaramadığını duyurdu.

Tel Aviv’in kuzeyinde iki ana hedefi vurduklarını belirten Hizbullah yetkilisi açıklamasının devamında, “İsrail'in 30'dan fazla hedefe yönelik saldırısında hiçbir şehit vermedik. İşgalci rejimin ordusu, yaptığımız oyalayıcı saldırıya karşılık verdi; bu nedenle insansız hava araçlarımız bölge semalarından geçmeyi başardı” dedi.

Söz konusu yetkili ayrıca, İsrail ordusunun bu saldırıyı etkisiz hale getirdiği yönündeki iddialarını reddetti.

Bu bağlamda El Meyadin kanalı da İslami direnişin işgal altındaki topraklarında hayati önem taşıyan bir askeri hedefi vurduğunu duyurdu.

El Meyadin'e göre, direnişin Fuad Şukr suikastına misilleme olarak başlattığı operasyonda Demir Kubbe sistemlerini saptırmak amacıyla 320 füze atıldı.

Hizbullah Harekatı tarafından yayınlanan birldiriye göre, Fuad Şükür suikastına misilleme olarak başlattığı operasyonunun 1. aşaması başarıyla tamamlandı.

Misilleme operasyonunun 1. aşamasında Siyonist rejime ait 11 askeri üssün hedef alındığı belirtildi.