Lübnan Hizbullah'ı, Siyonist rejimin mevzilerini vurdu

Lübnan İslami Direniş Enformasyon Merkezi'nin açıklamasına göre, Hizbullah, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkını desteklemek ve onların cesur ve onurlu direnişini savunmak, ayrıca Güney Lübnan köylerinde yaşayan sivillere yapılan saldırılara misilleme olarak, direniş savaşçılarının "Meyron" askeri üssündeki hava gözetim merkezi casusluk ekipmanlarını uygun silahlarla hedef alarak imha ettiğini bildirdi.

Hizbullah'ın Cuma günü gerçekleştirdiği diğer operasyonlar arasında "el-Malkiyye" askeri üssüne topçu saldırısı, "el-Hazan" tepesi çevresindeki Siyonist askerlerin bulunduğu yere saldırı, "Ruvaysat el-İlm" ve "es-Samaka" üslerine işgal altındaki Lübnan'ın Kafarşuba tepelerine füze saldırısı ve "Harbet Maa'r" bölgesindeki Siyonist rejimin topçu birliğine yapılan saldırılar yer alıyor.

Siyonist rejim ordusunun Kuzey Tugayı'nın "Ayn Zaytim" üssündeki komuta merkezi, "el-Metlila" üssündeki casusluk ekipmanları ve Siyonist askerlerin bulunduğu yer, "Ramim" askeri kampı, "Hedb Yaron" üssü, "el-Abbad" üssündeki casusluk ekipmanları, "Zariyt" askeri kampı, "Yifta" askeri kampı ve "Kiryat Şimona" yerleşim yeri de Hizbullah'ın operasyonlarının diğer hedefleri arasında bulunuyor.

Bu, Lübnan İslami Direnişi'nin Siyonist rejime ait hedeflere karşı son 35 gündeki en büyük operasyonu olarak değerlendiriliyor.