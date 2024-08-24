24 Ağu 2024 16:13
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News ID: 85577732
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Hizbullah, Siyonist rejimin üslerini hedef aldı

24 Ağu 2024 16:13
News ID: 85577732
Hizbullah, Siyonist rejimin üslerini hedef aldı

Tahran, İRNA - Lübnan Hizbullahı, yayınladığı birkaç bildiriyle işgal altındaki Kuzey Filistin'de Siyonist rejim ordusunun üslerini hedef aldığını duyurdu.

Hizbullah, bir açıklamasında, Gazze Şeridi'nde kararlı duran Filistin halkını ve onların cesur ve onurlu direnişini desteklemek amacıyla, düşman askerlerinin "Hermon" üssündeki mevzilerini silahlı bir insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldıklarını belirtti.

Hizbullah ayrıca, bugünkü operasyonlarından birinde "El-Rahib" üssünü İHA ve top atışıyla vurduğunu açıkladı.
Lübnan direnişi, düşman askerlerinin "Meskav Am" üssünde toplandıkları yeri uygun silahlarla doğrudan ve hassas bir şekilde hedef aldığını belirtti.
Hizbullah, başka bir açıklamasında ise, Güney Lübnan'daki köylere ve güvenli evlere yapılan düşman saldırılarına yanıt olarak, Filistin halkının Gazze'deki direnişini desteklemek amacıyla, Güneyde yeni kurulan Batı Tugayı'nın "Yara" yerleşim birimindeki komuta merkezini silahlı İHA'larla hassas bir şekilde vurduklarını duyurdu.
Hizbullah ayrıca, Siyonist rejimin saldırısında yaralanan "Cihad" olarak bilinen "İbrahim Hasan Fazıl"ın şehit olduğunu bildirdi.

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