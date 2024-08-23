23 Ağu 2024 10:03
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News ID: 85576403
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Yemen'den Gazze'ye destek operasyonu

23 Ağu 2024 10:03
News ID: 85576403
Yemen'den Gazze'ye destek operasyonu

Tahran, İRNA- Yemen silahlı kuvvetleri perşembe gecesi yaptığı açıklamada, mazlum Gazze halkına ve direniş mücahitlerine destek vermeye devam etmek ve ABD ile İngiltere'nin bu ülkeye yönelik saldırganlığına yanıt vermek amacıyla iki operasyon daha başlattığını duyurdu.

Yemen ilk operasyonda, Siyonist düşmanla iş birliği yapan bir şirkete ait "SOUNION" adlı petrol gemisini Kızıldeniz'de hedef aldı, geniş çapta zarar gören gemi batmaya başladı.

Açıklamalara göre, ikinci operasyonda, Aden Körfezi'nde

Siyonist rejime bağlı bir şirkete ait olan "Sw North Wind I" gemisi de hedef alındı.

Bu iki operasyona Yemen deniz, İHA ve füze kuvvetleri katıldı.

Yemen silahlı kuvvetleri, Gazze'ye yönelik savaş duruncaya ve bu şeritteki abluka kaldırılıncaya kadar operasyonlarına devam edeceklerini bir kez daha yineledi.

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