Yemen'den Gazze'ye destek operasyonu

Yemen ilk operasyonda, Siyonist düşmanla iş birliği yapan bir şirkete ait "SOUNION" adlı petrol gemisini Kızıldeniz'de hedef aldı, geniş çapta zarar gören gemi batmaya başladı.

Açıklamalara göre, ikinci operasyonda, Aden Körfezi'nde

Siyonist rejime bağlı bir şirkete ait olan "Sw North Wind I" gemisi de hedef alındı.

Bu iki operasyona Yemen deniz, İHA ve füze kuvvetleri katıldı.

Yemen silahlı kuvvetleri, Gazze'ye yönelik savaş duruncaya ve bu şeritteki abluka kaldırılıncaya kadar operasyonlarına devam edeceklerini bir kez daha yineledi.