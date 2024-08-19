19 Ağu 2024 18:06
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News ID: 85573015
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Yemen: Siyonist rejimin Hudeyde limanına saldırısına karşılık vereceğiz

19 Ağu 2024 18:06
News ID: 85573015
Yemen: Siyonist rejimin Hudeyde limanına saldırısına karşılık vereceğiz

Tahran, İRNA- Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakanı Cemal Amir, Siyonist rejimin son Hudeyde limanına yönelik saldırısının cevapsız kalmayacağını duyurdu.

Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakanı Cemal Amir, El Meyadin'e verdiği röportajda Siyonist rejimin askeri saldırganlığına ve taktiklerine tepkinin Yemen'in liderliğini ve askeri bölümünü ilgilendiren bir mesele olduğunu vurguladı. 

Cemal Amir, Siyonist rejimin Hudeyde limanına yönelik korkakça ve alçak  saldırısına mutlaka yanıt verileceğini bildirdi.

Amir, "ABD gemileriyle Kızıldeniz'den kaçtı ve şimdi alternatif alanlar arıyor. Çatışmaların ilk gününden itibaren ABD'nin kafa karışıklığı ortadaydı" dedi.

Bu doğrultuda İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail rejiminin geçtiğimiz ay Yemen’in Hudeyde limanına düzenlediği hava saldırılarının sivillere yönelik ayrım gözetmeyen, orantısız saldırılar olduğunu ve savaş suçu teşkil edebileceğini duyurdu.  ⁹

Siyonist rejimin Hudeyde'ye yönelik misilleme hava saldırılarında limandaki iki düzineden fazla petrol depolama tankın ve iki nakliye vincinin yanı sıra ilin Salif ilçesindeki bir elektrik santrali de vuruldu.

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