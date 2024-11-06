İran'dan, Siyonist rejim saldırıları nedeniyle Lübnan’ın ekonomik altyapısının tahribatına ilişkin endişe

Lübnan’daki işgücü piyasası üzerindeki Siyonist rejimin saldırılarının etkilerini ele almak üzere düzenlenen toplantıda konuşan Bahreyni, Lübnan’da insanlık durumunun İsrail rejiminin vahşi saldırıları ve insanlık dışı eylemleri nedeniyle giderek kötüleştiğine dikkat çekti.

İran Temsilcisi, Lübnan’ın ekonomik altyapısının tahrip edilmesine dair istatistikler sunarak uluslararası toplumu acil önlem almaya çağırdı; bu çerçevede Lübnan altyapısının korunması, İsrail rejiminin saldırılarının durdurulması, ILO’nun bölgesel ofisinin Lübnan’da daha güçlü bir şekilde yer alması ve bu krizin işçiler, işverenler ve işgücü piyasası üzerindeki etkilerinin kapsamlı olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantıya 180 ülkenin temsilcileri ile işçi ve işveren sendikalarının katıldığı oturumda, İran Büyükelçisi, İran İslam Cumhuriyeti’nin Lübnan halkıyla tam dayanışma içinde olduğunu belirterek, uluslararası toplumu Lübnan’ın egemenliğini desteklemek ve bu zor koşullarda Lübnan halkına yardım etmek için acil eylem çağrısında bulundu.