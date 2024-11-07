İslam Devrimi Lideri Bilgeler Meclisi üyelerini kabul etti

İslam Devrimi Lideri bu görüşmede " Bugün Lübnan, Gazze ve Filistin'de güçlü bir şekilde devam eden mücadeleler, mutlaka hak ve Direniş Cephesi'nin zaferine yol açacaktır." diyerek "Bu günler, çağımızın büyük ve yorulmak bilmez mücahitlerinden merhum Sayın Seyyid Hasan Nasrallah'ın (ra) şehadetinin 40. Gününe denk geliyor. Onu, Şehit Haniye'yi, Şehit Safiuddin'i, Şehit Yahya El Sinvar'ı, Şehit Nilfruşan'ı ve diğer direniş şehitlerini saygıyla anıyoruz." ifadesini kullanarak "Ayrıca bu meclisin şehitleri Şehid Reisi (ra) ve Şehit Al-i Haşim'i (ra) saygıyla anıyor ve yüksek ilahi dereceleri bu yüce şehitler için niyaz ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Ayetullah Hamaney sözlerinin devamında "Merhum Sayın Nasrallah ve bu günlerin diğer aziz şehitleri, gerçekten İslam'ı şereflendirdiler. Direniş cephesine de onur kazandırarak ona iki kat güç ve kuvvet verdiler." ifadelerini kullandı.

İslam Devrimi Lideri konuşmasının devamında "Hizbullah, bu uzun yıllar boyunca, yaklaşık 40 yıl süresince, bir kez Lübnan'ın Beyrut şehrinden Siyonist rejimi geri çekilmeye zorladı, bir kez Sayda'dan, bir kez de Sur şehrinden Siyonist rejimi geri çekmeye zorladı. Bir kez de tüm güney Lübnan'ı, Lübnan şehirlerini, köylerini ve dağlarını Siyonist rejimin uğursuz varlığından temizledi; yani bu yetenek, zamanla bu şekilde gelişti." dedi.

Sayın Ayetullah Hameney ayrıca" Aynı deneyim, Filistin direnişi için de geçerli olmuştur. Onlar da 2009'dan bugüne kadar 9 kez Siyonist rejimle çatışmaya girdiler. Bu 9 çatışmanın her birinde galip geldiler. Bugün de Filistin direnişi, dışarıdan bakıldığında görünenin aksine Siyonist rejimi yenmiş durumdadır. Çünkü Siyonist rejim, Hamas'ı kökünden temizlemeyi amaçlamıştı ancak bunu başaramadı." ifadelerini kullandı.

İslam İnkılabı Lideri" Hizbullah için de durum aynıdır. Hizbullah güçlüdür. Lübnan'da ve başka yerlerde bazı kişiler, Hizbullah’ın zayıfladığına dair yanılgıya düşerek, partinin faaliyetlerine eleştirilerde bulunmuşlardır. Ancak bunlar yanılmaktadır; bunlar bir tür hayal görmektedirler. Hizbullah güçlüdür, mücadeleye devam etmektedir. Evet, Sayın Hasan Nasrallah gibi veya Sayın Haşim Safiyüddin gibi önemli şahsiyetler şu anda yer almıyorlar; ama örgüt, kendi kadroları ve manevi gücüyle, ruhu ile Allah’ın izniyle sahadadır ve düşman bu teşkilatı alt edememiştir. İnşallah, dünya ve bölge bir gün, bu mücahitlerin Siyonist rejimi kesin bir şekilde mağlup ettiğini açıkça görecektir." dedi.