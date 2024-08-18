Gazze Şeridi'nde şehit sayısı 40.099'a yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın Gazze Şeridi'ndeki açıklamasında, İsrail rejiminin son 24 saat içinde 2 katliam gerçekleştirdiği, bu katliamlarda 25 kişinin şehit olduğu ve 72 kişinin yaralandığı belirtildi. Bu şehitlerle birlikte, 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan Aksa Tufanı operasyonundan bu yana Gazze'deki şehit sayısı 40.099'a, yaralı sayısı ise 92.609'a ulaştı.

Gazze Şeridi'ndeki sahra hastanelerinin yöneticisi Marwan Al-Hams, bugün yaptığı açıklamada, bölgedeki tüm hastanelerin saldırılar ve İsrail rejiminin bombalamaları nedeniyle hizmet dışı kalma eşiğinde olduğunu söyledi.

Al-Hams, Gazze Şeridi'nde 10 yaş altı 500.000 çocuğun aşıya ihtiyaç duyduğunu ve 200 kişinin çocuk felcine yakalanmış olabileceğini belirtti.