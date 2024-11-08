Adalet Bakanı: Siyonist rejim, Lübnan ve Gazze'deki öocuk katliamları nedeniyle yargılanmalı

Emin Hüseyin Rahimi, bugün Kolombiya'da düzenlenen Çocuklara Yönelik Şiddeti Sonlandırmak konulu uluslararası konferansta yaptığı konuşmada, Gazze ve Lübnan'da on binlerce çocuğun evsiz kalması, yetim kalması, kaybolması ve topluca katledilmesinin, Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne açıkça aykırı ve en şiddetli şiddet örneği olduğuna dikkat çekerek derin endişelerini ifade etti.

Rahimi, İran İslam Cumhuriyeti'nin, Siyonist rejimin çocuklara yönelik şiddetini sonlandırma çağrısını yineleyerek, bu konferansa katılan tüm ülkelerden, derhal somut adımlar atmalarını talep etti. Ayrıca, Gazze ve Lübnan'daki savunmasız çocukların uğradığı zararların açıkça bir savaş suçu olarak tanımlanması gerektiğini ve Siyonist rejim ile onların destekçilerinin sorumlu tutulup yargılanması için gerekli adımların atılmasını savundu.

Adalet Bakanı, aynı zamanda Gazze ve Lübnan'daki çocukların uğradığı zararın tazmin edilmesi amacıyla özel bir çalışma grubunun kurulmasını da talep etti.