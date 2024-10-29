29 Eki 2024 16:46
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Siyonist rejimin Beyt Lahiya'daki katliamında 93 Filistinli şehit düştü

29 Eki 2024 16:46
News ID: 85643468
Siyonist rejimin Beyt Lahiya'daki katliamında 93 Filistinli şehit düştü

Tahran, İRNA- Haber kaynakları, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya mülteci kampındaki bir yerleşim kompleksine yapılan bombardıman sonucu en az 93 Filistinli vatandaşın şehit olduğunu bildirdi.

Siyonist rejim, bugün Beyt Lahiya’da beş katlı bir yerleşim kompleksini bombaladı. Bu saldırı sonucunda 93 Filistinli vatandaş şehit olurken 40 kişi kayboldu.

Gazze’deki hastane kaynaklarına göre, şehitler arasında 25 çocuk bulunuyor.

Siyonist rejime ait savaş uçakları, Pazar sabahı da Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahyia’da birkaç Filistinli ailenin bulunduğu bir yeri bombaladı.

Siyonist rejim, Cumartesi gecesi de Beyt Lahiya’ya saldırarak onlarca Filistinli'yi şehit etmişti 

Filistin İslami Cihad Hareketi, Beyt Lahiya’daki bu Siyonist katliama tepki gösterdiği açıklamasında, saldırıyı kınayarak bu katliamın Nazi suçlarına benzediğini ve siyonist rejimin soykırım dosyasına eklendiğini vurguladı.

Açıklamada, ABD hükümetini, uluslararası toplum olarak bilinen kurumları ve İsrail rejiminin müttefik ve ortak ülkelerini, Filistin halkına karşı bu suçların devam etmesinden sorumlu tuttuklarını ifade etti.

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