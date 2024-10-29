Siyonist rejimin Beyt Lahiya'daki katliamında 93 Filistinli şehit düştü

Siyonist rejim, bugün Beyt Lahiya’da beş katlı bir yerleşim kompleksini bombaladı. Bu saldırı sonucunda 93 Filistinli vatandaş şehit olurken 40 kişi kayboldu.

Gazze’deki hastane kaynaklarına göre, şehitler arasında 25 çocuk bulunuyor.

Siyonist rejime ait savaş uçakları, Pazar sabahı da Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahyia’da birkaç Filistinli ailenin bulunduğu bir yeri bombaladı.

Siyonist rejim, Cumartesi gecesi de Beyt Lahiya’ya saldırarak onlarca Filistinli'yi şehit etmişti

Filistin İslami Cihad Hareketi, Beyt Lahiya’daki bu Siyonist katliama tepki gösterdiği açıklamasında, saldırıyı kınayarak bu katliamın Nazi suçlarına benzediğini ve siyonist rejimin soykırım dosyasına eklendiğini vurguladı.

Açıklamada, ABD hükümetini, uluslararası toplum olarak bilinen kurumları ve İsrail rejiminin müttefik ve ortak ülkelerini, Filistin halkına karşı bu suçların devam etmesinden sorumlu tuttuklarını ifade etti.