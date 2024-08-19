İsrail’in Hudeyde limanına saldırısı "savaş suçu" teşkil ediyor

İsrail rejiminin 20 Temmuz'da savaş uçaklarının Hudeyde limanı yakınındaki askeri hedefleri hedef aldığı yönündeki iddiasına atıfta bulunan Reuters, bu saldırıda askeri tesisler ve bir elektrik santralinin hedef alındığını ve İnsan Hakları İzleme Örgütünün bu saldırıda en az altı kişinin kaybettiğini ve 80 kişinin yaralandığını açıkladığını bildirdi.

Bu saldırı, Yemen'e ait bir insansız hava aracının İsrail'in Tel Aviv'deki ekonomik merkezini vurmasından bir gün sonra gerçekleşti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail'in Hudeyde'ye yönelik misilleme hava saldırılarında limandaki iki düzineden fazla petrol depolama tankının ve iki nakliye vincinin yanı sıra ilin Salif ilçesindeki bir elektrik santralinin de vurulduğunu belirtti.

Örgüt tarafından yapılan açıklamada, “Saldırıların sivillere ve sivil nesnelere orantısız zarar verdiği görüldü. Savaş yasalarının kasten, yani bilerek veya pervasızca ciddi şekilde ihlal edilmesi savaş suçudur” ifadelerine yer verildi.