Seyyid el-Husi: İsrail'e ağır bir yanıt hazırlığı gecikmenin nedenlerinden biri

Seyyid el-Husi, Perşembe günü Filistin'deki gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada, İslam ümmetinin, Filistin'e destek konusunda insanî, dinî ve ahlaki sorumluluklarını daha fazla önemsemesi gerektiğini vurguladı. İsrail'in, ABD'nin katılımıyla ve Batı'nın desteğiyle Gazze sakinlerine yönelik 321 gündür "yüzyılın suçu" olarak nitelendirdiği eylemlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Siyonist rejimin, Haniye suikastına İran'ın vereceği yanıtı beklediğini ve bu yüzden sığınaklarda korku içinde olduğunu söyleyen el-Husi, İsrail'in bombardıman, aç bırakma, bulaşıcı hastalıklar yayma, işkence ve diğer suçlarla Filistin'i yok etmeye çalıştığını belirtti.

Seyyid el-Husi, din alimlerinin ve entelektüellerin, halkı bilinçlendirme ve Filistin halkına destek vermemenin tehlikeleri konusunda bilgilendirme konusundaki sorumluluklarının büyük olduğunu söyledi. Gazze ve Mescid-i Aksa'yı savunmanın her Müslümanın görevi olduğunu vurgulayan el-Husi, bazı Arap rejimlerinin Filistinlilere ve onların mücahitlerine destek verenleri hapse atıp, para cezası, işkence ve bazen sürgünle cezalandırdığını ifade etti.

Ensarullah lideri, bazı Arap liderlerin işgalci rejimle ticaret yaparken, Kolombiya hükümetinin İsrail'e kömür sevkiyatını yasakladığını belirtti. Filistin'e yardım etmemek tüm ümmet için bir tehdit olarak nitelendirildi.

El-Husi, Gazze'ye destek veren cephelerin, özellikle Lübnan'ın güney cephesinin aktif olduğunu ve İsrail'in Hizbullah ve İran'ın vereceği yanıtı beklediğini ifade etti. Direniş ekseninin tüm cephelerinden yanıtın yolda olduğunu belirten el-Husi, Yemen'in bu hafta içinde 21 balistik füze, seyir füzesi ve İHA ile operasyonlar gerçekleştirdiğini söyledi.

Son olarak, Amerikan güçlerinin bu hafta el-Hudeyde bölgesine beş saldırı düzenlediğini ve Yemen halkının Gazze'ye destek için yaptığı faaliyetlerin devam ettiğini ve bu süreçten zarar görmediğini ekledi.